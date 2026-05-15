Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Naik Moge Tanpa Helm dan Tak Punya SIM, Ketua DPRD Kepri Ditegur Gerindra

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |14:58 WIB
Naik Moge Tanpa Helm dan Tak Punya SIM, Ketua DPRD Kepri Ditegur Gerindra
Pimpinan sidang, M. Maulana Bungaran (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra memberikan teguran tertulis kepada Ketua DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Iman Sutiawan. Teguran diberikan karena Iman mengendarai motor gede (moge) Harley Davidson tanpa mengenakan helm dan tidak memiliki SIM yang sesuai.

Keputusan tersebut diambil dalam sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Jumat (15/5/2026). Dalam amar putusannya, Iman dinyatakan melanggar AD/ART Partai Gerindra.

"Kedua, memberikan hukuman teguran tertulis kepada Saudara Iman Sutiawan, anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau," ujar pimpinan sidang, M. Maulana Bungaran, saat membacakan amar putusan.

Majelis Kehormatan sebelumnya telah memeriksa pengadu, teradu, saksi, serta bukti dugaan pelanggaran AD/ART partai. Iman dinilai melanggar Pasal 16 ayat 2 AD tentang kewajiban menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai Gerindra.

Selain itu, ia juga dianggap melanggar Pasal 16 ayat 3 AD terkait kewajiban memegang teguh anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan partai, serta Pasal 67 ayat 5 AD mengenai sumpah kader.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218182//habiburokhman-UVEK_large.jpg
Main Gim Sambil Merokok saat Rapat Stunting, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/612/3218020//ibu_dan_anak-1FNf_large.jpg
Viral! Ibu Paksa Anak Ikut Nonton Konser Sambil Berendam di Malam Hari, Bikin Netizen Kesal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/338/3216214//komunitas_motor_nekat_tutup_jalan_di_thamrin-4WjZ_large.jpg
Komunitas Motor Nekat Tutup Jalan di Thamrin, Ini Penjelasan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/337/3215317//pengamat_politik_boni_hargens-VlWh_large.jpg
Nilai Tak Ada Unsur Pidana dari Video Ceramah JK, Boni Hargens: Ada Dimensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/338/3213786//polisi_cegat_kendaraan-ruBc_large.jpg
Viral! Aksi Polisi Cegat Mobil di Daan Mogot Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211619//anggota_dpr_ri_dari_fraksi_partai_gerindra_azis_subekti-sh13_large.jpg
Gerindra: Negara Tak Butuh Pejabat Medioker dan Laporan “Asal Bapak Senang”
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement