Prakiraan Cuaca Hari Ini: Hujan Mengguyur Jabodetabek, Warga Diminta Waspada

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada Senin, (8/12/2025) akan didominasi kondisi berawan tebal serta hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sejumlah wilayah. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terutama pada periode siang hingga sore hari.

Pada pagi hari, cuaca diperkirakan berawan tebal. Memasuki siang hari, hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan. Sementara itu, Kabupaten dan Kota Bogor berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat.

Lalu pada sore hari diperkirakan menjadi waktu paling signifikan terjadinya hujan. BMKG memprakirakan berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah DKI Jakarta, Kabupaten dan Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Bogor, serta Depok. Untuk wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi, berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat.

BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada siang hingga sore hari di wilayah Kota & Kabupaten Bekasi, Kabupaten & Kota Bogor, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten & Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Masyarakat diimbau untuk berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah, terutama bagi pengendara dan wilayah rawan genangan.

(Awaludin)