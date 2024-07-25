Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ukraina Hancurkan 25 dari 38 Drone dalam Serangan Rusia Semalam

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |17:48 WIB
Ukraina Hancurkan 25 dari 38 Drone dalam Serangan Rusia Semalam
Ukraina Hancurkan 25 dari 38 Drone dalam Serangan Rusia Semalam (Foto: Reuters)
KYIV - Pasukan Ukraina menghancurkan 25 drone penyerang Rusia dari 38 drone yang diluncurkan semalam.

“Tadi malam, musuh menggunakan 38 drone penyerang Shahed-131/136, menyerang infrastruktur Ukraina di beberapa wilayah, termasuk wilayah selatan Odesa dan Ukraina tengah,” kata Panglima angkatan udara Ukraina Mykola Oleshchiuk pada Kamis (25/7/2024), dikutip Reuters.

Panglima Angkatan Udara mengatakan tiga drone lainnya hilang setelah melintasi perbatasan negara dengan Rumania. Dia tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Wilayah Rumania hanya berjarak beberapa ratus meter dari pelabuhan Izmail di Danube Ukraina, di wilayah Odesa, yang diserang oleh drone untuk malam kedua berturut-turut.

Gubernur Odesa Oleh Kiper mengatakan dua orang terluka ketika puing-puing drone menghantam sebuah rumah pribadi di distrik Izmail.

Pihak berwenang di ibu kota Kyiv dan wilayah Zhytomyr mengatakan wilayah tersebut juga menjadi sasaran.

Gubernur Zhytomyr mengatakan bahwa sistem pertahanan udara menghantam sebagian besar dari 10 sasaran udara dalam semalam. Namun puing-puing pesawat tak berawak merusak 10 rumah pribadi dan satu fasilitas infrastruktur.

 

