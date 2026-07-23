Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Resmi Jalin Kerja Sama Nuklir dengan Arab Saudi di Tengah Konflik Iran

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |10:08 WIB
AS Resmi Jalin Kerja Sama Nuklir dengan Arab Saudi di Tengah Konflik Iran
Presiden AS Donald Trump dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (foto: AP News)
A
A
A

JAKARTA - Amerika Serikat dan Arab Saudi resmi mencapai kesepakatan kerja sama nuklir sipil. Pengumuman tersebut disampaikan pemerintahan Presiden AS Donald Trump, sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan strategis antara Washington dan Riyadh.

Departemen Energi AS menyebut perjanjian itu sebagai kesepakatan "bersejarah". Melalui kerja sama tersebut, perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat akan memasok teknologi nuklir kepada Arab Saudi.

Kesepakatan ini mencakup perjanjian berdasarkan Pasal 123 Undang-Undang Energi Atom AS Tahun 1954, atau yang dikenal sebagai 123 Agreement, beserta perjanjian pengamanan bilateral yang menyertainya.

Menteri Energi AS, Chris Wright mengatakan, perjanjian tersebut mencerminkan komitmen kedua negara dalam memperkuat hubungan perdagangan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keamanan bersama.

"Perjanjian-perjanjian ini mencerminkan komitmen bersama kedua negara kita untuk memperkuat hubungan perdagangan AS-Arab Saudi, mewujudkan kemakmuran di dalam negeri dan keamanan bagi sekutu kita di luar negeri," ujar Wright dilansir dari Aljazeera, Kamis (23/7/2026).

Ia juga menegaskan, bahwa kerja sama tersebut tetap mengedepankan standar keselamatan nuklir dan prinsip nonproliferasi yang tinggi, dengan memanfaatkan teknologi serta ilmuwan nuklir terbaik yang dikembangkan di Amerika Serikat.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/337/3227000//prabowo-iF2u_large.jpg
Prabowo: Indonesia Akan Terdampak Jika Ada Perang Nuklir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/18/3223485//presiden_as-5j2h_large.jpg
Trump Peringatkan Netanyahu: Anda Akan Sendirian jika Terus Serang Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/320/3218736//trump_xi_jinping-Jsnk_large.jpg
Hasil Pertemuan Trump–Xi Jinping, China Siap Beli 200 Pesawat Boeing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/320/3218584//nuklir-VJmd_large.png
Gandeng Rusia, RI Jajaki Pembelian Minyak hingga Kembangkan Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/18/3218409//presiden_amerika_serikat_donald_trump_dan_presiden_tiongkok_xi_jinping-nV5T_large.jpg
Xi Jinping dan Trump Bahas Timur Tengah hingga Krisis Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/18/3215968//presiden_as_donald_trump-5ZWi_large.jpg
Trump Ancam 'Kuasai' Kuba Seketika
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement