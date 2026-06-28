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Prabowo: Indonesia Akan Terdampak Jika Ada Perang Nuklir!

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 28 Juni 2026 |13:26 WIB
Prabowo: Indonesia Akan Terdampak Jika Ada Perang Nuklir!
Prabowo: Indonesia Akan Terdampak Jika Ada Perang Nuklir!
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JAKARTA -  Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak kepada satu negara ataupun kekuatan manapun atau menganut prinsip bebas aktif. Namun dia mengingatkan jika ada perang nuklir di belahan dunia, maka Indonesia akan terdampak.

“Kita tidak bertikai, kita tidak bermusuhan sama siapa, tapi kalau ada perang nuklir di satu belahan dunia, kita akan kena dampaknya,” kata Prabowo saat menghadiri penutupan Sarasehan Kebangsaan bersama 2.600 rektor, dekan, dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS) seluruh Indonesia, di Jakarta Convention Center (JCC), dikutip, Minggu (28/6/2026).

Prabowo juga mengungkapkan, bahwa teknologi bisa berdampak positif bagi manusia, seperti halnya nuklir. Di satu sisi, katanya, nuklir pun bisa menghabiskan peradaban manusia.

“Tapi kita tahu juga teknologi juga belum tentu selalu positif bagi manusia. Sekarang kita lihat nuklir di satu pihak luar biasa bisa membantu manusia, energi yang sangat murah, energi yang relatif bersih, nuklir untuk medis, nuklir untuk pertanian, ya, tapi nuklir bisa menghabiskan peradaban manusia langsung saudara-saudara,” ujarnya.

Selain itu, Prabowo juga menyinggung Artificial Intelligence (AI). Dirinya mengingatkan bahwa penemu AI juga telah memberikan peringatan akan bahaya AI. “Sekarang AI, Artificial Intelligence, hampir semua negara sekarang mengejar AI, tidak mau ketinggalan. Tapi bapak-bapak penemu AI sendiri sudah memberi warning bahwa AI ini bisa menjadi repot bagi manusia.”

Prabowo menegaskan, saat ini telah memasuki era Agent AI, yakni sistem AI yang dapat bekerja dan berkarya untuk individu, kelompok, korporasi, organisasi, maupun negara.

 

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Topik Artikel :
Nuklir AI Prabowo Subianto
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