Prabowo: Jangankan Usulan Profesor, Masukan Anak di Desa Lewat TikTok pun Saya Tindak Lanjuti

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan para akademisi dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

Pernyataan itu disampaikan Prabowo di hadapan sekitar 2.600 guru besar, rektor, dan peneliti dari seluruh Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (28/6/2026).

"Jadi terima kasih saudara-saudara telah dengan tekun mengikuti sarasehan ini. Saya menerima daftar usulan dan daftar pertanyaan yang tadi disampaikan, jumlahnya cukup banyak. Saya janji satu per satu akan saya perhatikan," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan, tidak hanya usulan dari para profesor yang akan ditindaklanjuti. Menurutnya, masukan dari masyarakat, termasuk anak-anak di desa yang disampaikan melalui media sosial TikTok, juga akan mendapat perhatian.

"Saudara-saudara, jangankan usul dari profesor, usul dari anak di desa yang sampai langsung ke saya lewat TikTok pun segera saya tindak lanjuti," ujarnya.