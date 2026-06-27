Prabowo Kantongi Data Bohir Pedemo, KSP: Presiden Dapat Informasi Akurat

JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman, menegaskan, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut adanya pihak-pihak yang membiayai aksi demonstrasi tidak sembarangan. Presiden memiliki sumber informasi yang dapat dipercaya.

“Ya, memang kan yang tahu kan Bapak Presiden. Saya yakin Bapak Presiden juga dapat informasi-informasi akurat ya. Dan tentunya ada langkah-langkah hal yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden. Ya, tanggapan saya ya menurut saya informasi itu bisa benar adanya ya,” kata Dudung, dikutip Sabtu (27/6/2026).

Dudung mengatakan, langkah selanjutnya adalah memastikan penanganannya dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Di sisi lain, Dudung mengimbau masyarakat untuk melihat program pemerintah secara menyeluruh dan tidak hanya menyoroti kekurangannya.

Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya telah memberikan dampak positif luas. Untuk itu, jangan hanya dilihat dari sisi negatifnya.

“Bisa dikatakan 90% penerima manfaat itu betul-betul berdampak termasuk UMKM, termasuk relawan, dan sebagainya. Nah, ini hal-hal seperti ini kan perlu juga kita pahami dan kita rasakan. Tidak serta-merta hal-hal yang pandangannya negatif ya itu yang kemudian dibesar-besarkan,” imbuhnya.