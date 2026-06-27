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Prabowo Sentil Elite yang Terus Gaduh Usai Pemilu: Kapan Kita Mau Sejahterakan Rakyat?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |06:10 WIB
Prabowo Sentil Elite yang Terus Gaduh Usai Pemilu: Kapan Kita Mau Sejahterakan Rakyat?
Presiden Prabowo Subianto (foto: tangkapan layar)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyinggung pihak-pihak yang kerap membuat kegaduhan usai pemilihan umum (pemilu). Menurutnya, kegaduhan yang terus berulang setiap selesai pemilu tidak akan membawa kesejahteraan bagi rakyat.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat 26 Juni 2026.

"Habis tiap pemilihan gaduh, tiap pemilihan gaduh, yang kalah ribut. Kapan kita mau menuju kesejahteraan untuk rakyat kita," tegas Prabowo.

Prabowo menegaskan, bahwa kewajiban seluruh anak bangsa, terutama para pemimpin dan kaum intelektual, adalah mengabdikan kemampuan mereka demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok yang paling miskin dan lemah.

"Bukankah segala kepintaran kita harus kita abdikan untuk rakyat kita yang paling miskin dan paling lemah. Bukankah itu?" ujarnya.

 

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