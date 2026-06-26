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Prabowo Tekankan Indonesia Bisa Bangkit jika Elite Bersatu

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |20:33 WIB
Prabowo Tekankan Indonesia Bisa Bangkit jika Elite Bersatu
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok Binti M)
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JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menekankan Indonesia dapat menjadi bangsa yang maju apabila para elite mampu bersatu dan bekerja sama. Menurutnya, hal itu tercermin dari sejarah berbagai bangsa di dunia.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

"Dari apa yang saya belajar dari sejarah ribuan tahun, bangsa-bangsa yang elitenya bisa kerja sama, itu bangsa yang bangkit," kata Prabowo.

Menurutnya, ketidakmampuan para elite untuk bersatu justru menjadi salah satu penyebab sebuah negara sulit berkembang. “Bangsa yang elitenya selalu tidak bisa kerja sama, bangsa itu tidak bisa mencapai potensinya, ini sejarah mengajarkan,” ujarnya.

Prabowo kemudian mencontohkan sejumlah konflik yang masih berlangsung di berbagai kawasan dunia, mulai dari Eropa hingga Timur Tengah.

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