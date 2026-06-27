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Tren Menurun, Kepuasan Publik Atas Kinerja Presiden Prabowo di Angka 64,8 Persen

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |22:05 WIB
Tren Menurun, Kepuasan Publik Atas Kinerja Presiden Prabowo di Angka 64,8 Persen
Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Chamad Hojin mengumumkan hasil survei 'Menuju dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran'.
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JAKARTA - Mayoritas publik mengaku puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto menjelang dua tahun masa pemerintahannya. Hal itu terlihat dari hasil survei yang dilakukan Puspoll Indonesia yang bertajuk 'Menuju dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran'.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada Mei 2026 itu, tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo Subianto masih berada di atas 60%.

"Jadi untuk yang merasa puas dengan kinerja Pak Prabowo di 64,8%," kata Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Chamad Hojin, dalam paparannya yang digelar di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2026).

Angka tersebut merupakan akumulasi dari responden yang merasa cukup puas sebesar 57,9 persen dan mereka yang merasa sangat puas sebesar 7,9 persen.

Chamad melanjutkan, untuk responden yang tidak puas dengan kinerja Presiden, angkanya sebesar 33,2 persen. Jumlah ini akumulasi dari responden yang kurang puas sebesar 28,9 persen dan tidak puas sebesar 4,3 persen.

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