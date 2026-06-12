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Larang Demo di HI, Polisi Minta Mahasiswa Geser Titik Aksi ke DPR-Patung Kuda

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |13:52 WIB
Larang Demo di HI, Polisi Minta Mahasiswa Geser Titik Aksi ke DPR-Patung Kuda
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
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JAKARTA - Polda Metro Jaya menyatakan akan mengalihkan rencana demonstrasi mahasiswa di kawasan Bundaran HI ke Patung Kuda atau Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada hari ini, Jumat (12/6/2026).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, mengaku telah berkoordinasi dengan Direktorat Intelijen untuk mengalihkan titik massa di Bundaran HI. Sebagai gantinya, massa, kata dia, bisa melanjutkan aksi di kawasan kompleks parlemen atau Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

“Kami juga dari Direktorat Intelijen sudah berkomunikasi untuk mengalihkan titik tadi di Bundaran HI bisa di sekitar Patung Kuda ataupun di depan DPR/MPR,” kata Budi Hermanto, Jumat (12/6/2026).

Budi menjelaskan, Bundaran HI bukan tempat untuk aksi unjuk rasa, melainkan pusat perekonomian. “Memang kita ketahui bahwa seputaran Bundaran HI itu bukan merupakan tempat untuk menyampaikan aspirasi. Karena memang ada kegiatan-kegiatan perekonomian, kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya, sehingga kita sama-sama memaklumi, memahami, untuk saling menghormati,” ujarnya.

Dalam aksi unjuk rasa ini, sebanyak 6.088 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk mengawal aksi demonstrasi mahasiswa di sejumlah titik di Jakarta hari ini. Dalam pengamanan itu, anggota TNI-Polri tak membawa senjata api.

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