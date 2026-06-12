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Mahasiswa Demo di Tiga Titik Jakarta, Rekayasa Lalin Diberlakukan Situasional

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |14:01 WIB
Mahasiswa Demo di Tiga Titik Jakarta, Rekayasa Lalin Diberlakukan Situasional
Ilustrasi rekayasa lalu lintas (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Massa aksi dari mahasiswa akan menggelar demo di kawasan Silang Selatan Monas, depan Gedung DPR RI, dan sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026). Untuk mengamankan aksi demo tersebut, ribuan personel gabungan dikerahkan.

“Kami telah menyiapkan 3.099 personel untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa. Pengamanan dilakukan secara profesional, humanis, dan mengedepankan upaya persuasif,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung, Jumat (12/6/2026).

Ia meminta seluruh personel yang dikerahkan ke titik aksi untuk mengedepankan pendekatan humanis dan profesional selama pengamanan berlangsung. Selain itu, ia meminta personel agar menjaga soliditas dan tidak mudah terpancing provokasi saat pengamanan berlangsung.

“Laksanakan tugas pengamanan dengan penuh tanggung jawab, humanis, dan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat maupun personel di lapangan. Layani saudara-saudara kita yang menyampaikan aspirasi dengan baik sesuai prosedur,” ujarnya.

Selain melaksanakan pengamanan, pihaknya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional di sekitar titik aksi. Sebab itu, dia mengimbau masyarakat untuk mencari jalan alternatif guna menghindari kemacetan di lokasi sekitar titik aksi.

“Arus lalu lintas di sekitar titik unjuk rasa akan diberlakukan pengalihan secara situasional. Kami mengimbau masyarakat yang akan melintas agar mencari jalur alternatif untuk menghindari kepadatan,” ujarnya.

Polisi juga mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati di jalan dan mengikuti arahan petugas di lapangan demi kelancaran aktivitas bersama. Polres Metro Jakarta Pusat memastikan pengamanan dilakukan hingga seluruh kegiatan selesai guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif.

(Arief Setyadi )

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