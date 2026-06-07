Momen Prabowo Makan Siang Bareng Orang Tua dan Siswa Sekolah Rakyat di Bali

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto ikut hadir makan siang bersama para orang tua, dan siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, Minggu (7/6/2026). Momen itu terjadi seusai Prabowo meninjau SRMP 17 Tabanan, Bali.

Dilihat dari video yang dibagikan BPMI Setpres, terlihat Prabowo yang mengenakan baju safari didampingi Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Wamensos Agus Jabo Priyono. Prabowo disambut salah seorang siswa saat memasuki ruang makan SRMP 17 Tabanan.

Prabowo kemudian menghampiri siswa tersebut. Prabowo sempat berbincang sambil merapikan seragam sang siswa. Selanjutnya, Kepala Negara melangkah dan duduk di antara para siswa.

"Bersiap. Sebelum kita makan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing," kata siswa tersebut yang diikuti para siswa.