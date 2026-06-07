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Pesan Prabowo ke Siswa Sekolah Rakyat: Belajar yang Tekun, Kamu Harapan Orang Tua

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |17:21 WIB
Pesan Prabowo ke Siswa Sekolah Rakyat: Belajar yang Tekun, Kamu Harapan Orang Tua
Presiden Prabowo Subianto (foto: dok Biro Pers Kepresidenan)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, Minggu (7/6/2026). Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan pesan kepada para siswa agar tekun belajar dan menghormati orang tua serta guru.

"Siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru, selalu cintai orang tuamu," pesan Prabowo.

Prabowo mengatakan, seluruh orang tua bekerja keras demi masa depan anak-anaknya. Menurutnya, apa pun profesi yang dijalani orang tua merupakan pekerjaan yang mulia.

"Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu, kamu harapan orang tuamu," ujarnya.

Ia kembali mengingatkan para siswa agar belajar dengan sungguh-sungguh serta menghormati guru dan orang tua. Menurut Prabowo, sikap tersebut menjadi salah satu kunci keberhasilan di masa depan.

"Belajar, belajar, belajar dengan baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan, selalu baik sama orang lain. Jangan sekali-kali jelek-jelekin orang, jangan benci orang lain. Hidup dengan baik, rukun, itu kunci dari keberhasilan," pungkasnya.

(Awaludin)

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