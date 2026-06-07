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Siswa Sekolah Rakyat Curhat ke Prabowo: Pernah Diejek hingga Tak Mau Sekolah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |14:15 WIB
Siswa Sekolah Rakyat Curhat ke Prabowo: Pernah Diejek hingga Tak Mau Sekolah
Presiden Prabowo Subianto (foto: tangkapan layar)
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JAKARTA - Seorang siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, Gede Bagus Abimanyu, memanfaatkan kesempatan untuk curhat di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Di hadapan Presiden, ia mengaku sering diejek saat duduk di bangku sekolah dasar (SD) dan berharap praktik perundungan (bullying) di sekolah dapat dihentikan.

Curhatan itu disampaikan Gede Bagus saat Prabowo meninjau langsung SRMP 17 Tabanan, Bali, Minggu (7/6/2026).

"Saya adalah anak dari seorang penatu. Sejak kecil saya sudah ditinggal oleh ayah saya. Ibu saya merawat saya sendirian dan selalu mengajarkan saya untuk jujur, semangat, dan pantang menyerah," kata Gede Bagus di hadapan Prabowo.

"Saat masih sekolah dasar, saya sering mendapatkan ejekan dari teman-teman karena saya anak yang pendiam dan tidak terlalu suka berkumpul dengan teman-teman," sambungnya.

Ia mengaku hampir putus asa akibat aksi perundungan yang dialaminya. Bahkan, ia sempat tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Namun, sang ibu terus memberikan dukungan agar tetap semangat belajar.

"Dulu, saya pernah hampir putus asa dan tidak masuk sekolah beberapa hari. Tapi ibu saya memberikan dukungan hingga saya memiliki semangat kembali untuk belajar," ujarnya.

 

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