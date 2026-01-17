Polisi Periksa Kejiwaan 2 Pria Masturbasi di Transjakarta

JAKARTA - Polisi mendalami motif dua pria berinisial HW dan FTR yang masturbasi di dalam bus Transjakarta rute 1A. Polisi juga akan memeriksa kejiwaan kedua pelaku.

1. Periksa Kejiwaan

“Iya, ini masih kami dalami dengan psikolog forensik," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Onkoseno Grandiarso Sukahar, kepada wartawan, Sabtu (17/1/2026).

Ia menerangkan, pria FTR meraba alat kelamin pelaku HW hingga mengeluarkan cairan sperma. Kemudian, cairan sperma itu mengenai baju korban.

“Kedua pelaku berada di belakang korban sama sama berdiri, pelaku satu meraba alat kelamin pelaku dua hingga mengeluarkan cairan sperma dan mengenai baju yang korban gunakan,” ujarnya.

Ia menambahkan, korban semula mengira cairan itu merupakan tetesan air AC. Namun, akhirnya korban sadar setelah ada penumpang lain yang memergoki aksi pelaku.