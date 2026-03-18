Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ariyo Windutomo Sekretaris Presiden Prabowo Naik Pangkat Jadi Bintang 3

Zen Teguh , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |15:10 WIB
Ariyo Windutomo Sekretaris Presiden Prabowo Naik Pangkat Jadi Bintang 3
Kasetpres Letjen TNI Ariyo Windutomo. (Foto: dok. Setneg)
A
A
A

JAKARTA - Bintang emas di pundak Kepala Staf Presiden RI Ariyo Windutomo bertambah satu. Lulusan Akademi Militer 1996 itu resmi menyandang pangkat letnan jenderal (letjen) TNI.

Letjen TNI Ariyo Windutomo resmi bintang tiga dalam Upacara  Laporan Korps Kenaikan Pangkat 54 Perwira Tinggi (Pati) TNI yang dipimpin Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Laksdya TNI Hersan. Upacara berlangsung di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/3/2026).

Dari 54 Pati yang menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi terdiri atas 28 Pati TNI AD, 12 Perwira Tinggi TNI AL dan 14 Pati TNI AU. Kenaikan pangkat ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi, kinerja, serta pengabdian para perwira tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

“Kenaikan pangkat bagi perwira tinggi TNI juga amanah serta tanggung jawab yang lebih besar dalam mengemban tugas strategis pertahanan negara. Momentum ini diharapkan semakin memperkuat profesionalisme, soliditas, dan komitmen TNI dalam menjalankan pengabdian kepada bangsa dan negara,” kata Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi, dalam keterangan tertulis, Kamis (18/3/2025).

Selain Letjen TNI Ariyo Windutomo, jenderal AD yang juga naik pangkat antara lain Komandan PMPP TNI Mayjen TNI Iwan Bambang Setiawan, Pangdivif 1 Kostrad Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar, dan Kapuspen TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah.
 
Sementara dari matra TNI AL dan TNI AU, kenaikan pangkat juga diterima oleh Laksda TNI Dafit Santoso yang menjabat Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla, Laksda TNI Sumarji Bimoaji selaku Dankodaeral XIII, Laksma TNI Hadi Prayitno yang menjabat Kapoksahli Koarmada II, Marsda TNI Jatmiko Adi selaku Asintel KSAU, dan Komandan Lanud Sam Ratulangi Marsma TNI Yoyon Kuscahyono.

Profil Letjen TNI Ariyo Windutomo

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/337/3207307/tni-DfRV_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/337/3207305/tni-sF5d_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/337/3207154/bambang_trisnohadi-UoJw_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/337/3206402/tni-Bvx1_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/337/3200350/tni-WiBV_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192728/tni-zJG9_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement