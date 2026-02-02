Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Beri Arahan Kepala Daerah, Prabowo Soroti Geopolitik Dunia hingga Komitmen Berantas Korupsi

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |10:42 WIB
Beri Arahan Kepala Daerah, Prabowo Soroti Geopolitik Dunia hingga Komitmen Berantas Korupsi
Presiden Prabowo (foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR – Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan strategis kepada seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengungkapkan, bahwa dalam pertemuan besar tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah poin penting, mulai dari perkembangan kondisi global hingga komitmen dalam negeri. Meski pengarahan serupa telah beberapa kali dilakukan pasca-pelantikan kepala daerah, Rakornas kali ini menjadi momentum pembaruan kebijakan atau update atas dinamika terkini.

"Mungkin ada beberapa hal yang barangkali akan ada update dari beliau, berkaitan dengan dinamika kondisi geopolitik internasional maupun perkembangan dalam negeri kita sendiri," ujar Prasetyo kepada awak media sebelum acara.

Prasetyo mengatakan, memasuki kurun waktu satu tahun pemerintahan, Prabowo akan menekankan pentingnya menjaga serta meningkatkan keberhasilan program-program yang telah dicapai. Sementara itu, terhadap program yang belum memenuhi target pada tahun pertama, Prabowo memberikan penekanan khusus agar segera diakselerasi.

 

Halaman:
1 2
      
