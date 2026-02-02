Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah se-Indonesia di Sentul, Arahan Digelar Tertutup

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |10:06 WIB
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah se-Indonesia di Sentul, Arahan Digelar Tertutup
Mensesneg Prasetyo Hadi (foto: Okezone)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada pemerintah pusat dan daerah se-Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, bahwa pengarahan tersebut akan berlangsung secara tertutup.

“Mungkin (pengarahan) tertutup,” katanya saat ditanya awak media sebelum acara.

Pada kesempatan itu, Prasetyo menyampaikan bahwa Prabowo akan memaparkan program-program, arahan, serta garis-garis besar kebijakan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan kepada seluruh jajaran, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

“Berdasarkan undangan, sangat lengkap. Jadi, gubernur dan wakil gubernur hadir. Kemudian bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, serta seluruh unsur Forkopimda daerah,” ujar Prasetyo.

 

