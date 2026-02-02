Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Pembukaan oleh Prabowo, Rakornas 2026 Mulai Dipadati Kepala Daerah

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |07:33 WIB
Jelang Pembukaan oleh Prabowo, Rakornas 2026 Mulai Dipadati Kepala Daerah
Kepala Daerah mulai berdatangan di Rakornas 2026 (Foto: Okezone)
JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026, di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, sejumlah kepala daerah mulai berdatangan sejak pukul 06.00 WIB. Selain kepala daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari berbagai wilayah juga tampak hadir, mulai dari unsur kejaksaan, kepolisian, hingga TNI.

Beberapa pejabat yang terlihat di lokasi antara lain Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Harli Siregar.

Tak hanya pejabat daerah, sejumlah personel dari berbagai instansi negara turut hadir dan disambut dengan pertunjukan marching band. Aparat keamanan juga terlihat memperketat penjagaan di sejumlah titik akses masuk ke area SICC.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka secara resmi Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan Kemendagri. Forum ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah.

 

