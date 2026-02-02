Advertisement
Prabowo Kumpulkan Ribuan Kepala Daerah di Rakornas 2026 Sentul

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |06:43 WIB
Prabowo Kumpulkan Ribuan Kepala Daerah di Rakornas 2026 Sentul
Prabowo Subianto (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026, di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Agenda tahunan yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini menjadi forum strategis untuk memperkuat konsolidasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo akan menyampaikan evaluasi kinerja pemerintahan sepanjang 2025 sekaligus memaparkan arah kebijakan dan strategi nasional untuk tahun 2026.

Rakornas 2026 mengusung misi mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Sejumlah fokus utama yang ditekankan antara lain penguatan kedaulatan pangan dan energi, serta pembangunan ekonomi yang produktif, inklusif, dan berdaya saing.

Salah satu isu krusial yang menjadi perhatian dalam Rakornas ini adalah target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Pemerintah menilai pencapaian target tersebut sangat bergantung pada peran aktif kepala daerah serta soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mengimplementasikan kebijakan di tingkat lokal.

 

