Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4,5 Jam Bertemu Prabowo, Abraham Samad Ngaku Bahas Penguatan KPK

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |21:10 WIB
4,5 Jam Bertemu Prabowo, Abraham Samad Ngaku Bahas Penguatan KPK
4,5 Jam Bertemu Prabowo, Abraham Samad Ngaku Bahas Penguatan KPK (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, mengungkapkan dirinya membahas soal penguatan pemberantasan korupsi saat bertemu Presiden RI, Prabowo Subianto pada Jumat (30/2026). Salah satunya adalah soal penguatan KPK. 

"Saya sampaikan bahwa, kalau sekarang dianggap KPK melemah, itu disebabkan oleh Undang-Undang KPK yang sudah dipreteli atau direvisi pada tahun 2019," kata Samad saat dihubungi Okezone, Minggu (1/2/2026).

"Oleh karena itu, Undang-Undang KPK harus dikembalikan lagi seperti dulu kalau kita ingin melihat KPK-nya kuat, bisa memberantas korupsi seperti dulu lagi," ucapnya.

Ia mengaku, banyak topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Namun, ia lebih fokus membahas soal pemberantasan korupsi dalam pertemuan yang berlangsung 4,5 jam itu. 

Dalam kesempatan itu, ia juga membahas bagaimana perbaikan nilai indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia. Menurutnya, hal yang harus dilakukan selaras dengan mandat United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang terdiri dari foreign bribery, trading in influence, illicit enrichment, commercial bribery, dan judicial corruption. 

"Itu yang saya sampaikan kalau kita ingin serius dalam pemberantasan korupsi," ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/337/3198938//susno_duadji-vcCF_large.jpg
Susno Duadji Bongkar Isi Pertemuan 4,5 Jam dengan Prabowo, Ada Bahas Board of Peace
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/337/3198936//prabowo-wUTt_large.jpg
Besok, Prabowo Buka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/337/3198854//kpk-3hzC_large.jpg
Geledah Kantor Wali Kota Madiun, KPK Sita Dokumen hingga Barang Bukti Elektronik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/337/3198793//pemerintah-RgfM_large.jpg
Pesan Prabowo: Tidak Boleh Ada Titipan di Sekolah Rakyat dan Sogok-Menyogok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/337/3198826//prabowo-FV2b_large.jpg
Istana: Presiden Prabowo Bertemu dengan Tokoh Nasional, Tidak Ada Oposisi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/337/3198800//prabowo-qeoU_large.jpg
Tokoh Oposisi yang Bertemu Prabowo Jumat Malam, dari Siti Zuhro hingga Susno Duadji
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement