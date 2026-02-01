Susno Duadji Bongkar Isi Pertemuan 4,5 Jam dengan Prabowo, Ada Bahas Board of Peace

JAKARTA – Mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji mengakui banyak masalah yang dibahas saat bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Jumat 30 Januari 2026. Topik pembahasan mencakup isu nasional maupun internasional.

"Banyak topik. Pertemuan dan bincang-bincangnya 4 jam 30 menit," ujar Susno saat dihubungi, Minggu (1/2/2026).

Susno menyebut, isu yang dibahas meliputi ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan, hingga perekonomian. Bahkan, pertemuan itu turut membahas bergabungnya Indonesia ke Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

"Ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, Polri, tambang, sawit, pertanian, ekspor, impor, dan naga yang kuasai perekonomian RI beliau sampaikan secara gamblang, termasuk PoB Davos," ucap Susno.

"Jadi semua masalah nasional dan internasional," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bertemu sejumlah tokoh pada Jumat 30 Januari 2026 sore hingga malam selama sekitar 4,5 jam. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meluruskan isu pertemuan Prabowo dengan ‘tokoh oposisi’.

"Ndak, ndak ada yang oposisi," kata Prasetyo di Jakarta, Minggu 1 Februari.