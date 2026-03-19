Bertemu Selama Dua Jam, Megawati dan Prabowo Bahas Isu Geopolitik

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, membenarkan adanya pertemuan antara Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2026). Dalam pertemuan tersebut, kedua tokoh membahas berbagai isu geopolitik.

Dalam pertemuan itu, Megawati didampingi oleh Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI, Puan Maharani.

"Ibu Megawati menyampaikan kepada saya bahwa itu adalah pertemuan teman lama dan berlangsung secara akrab selama lebih dari dua jam," ujar Hasto, Kamis (19/3/2026).

Hasto mengungkapkan, kedua tokoh negara tersebut juga membahas hal-hal strategis terkait persoalan bangsa dan negara, termasuk dinamika geopolitik global.

“Pengalaman Ibu Megawati yang sangat luas, terutama sebagai Presiden kelima RI yang mampu menyelesaikan krisis multidimensional, termasuk berbagai pendekatan kebijakan yang selalu menekankan pentingnya sense of priority dan sense of urgency, menjadi salah satu hal yang didiskusikan dalam pertemuan tersebut,” ungkap Hasto.