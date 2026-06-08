KPK Tahan Dua Tersangka Baru Korupsi Kuota Haji, Langsung Pakai Rompi Oranye

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

Kedua tersangka tersebut adalah Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus mantan Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).

Pantauan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (8/6/2026), keduanya turun dari ruang pemeriksaan di lantai dua sekitar pukul 19.40 WIB dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK.

Dengan pengawalan petugas, kedua tersangka kemudian digiring menuju mobil tahanan untuk dibawa ke rumah tahanan (rutan) KPK.

Salah satu tersangka terlihat berjalan menggunakan tongkat, sementara tersangka lainnya tampak menundukkan kepala saat memasuki mobil tahanan.