Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Tahan Dua Tersangka Baru Korupsi Kuota Haji, Langsung Pakai Rompi Oranye

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |20:07 WIB
KPK Tahan Dua Tersangka Baru Korupsi Kuota Haji, Langsung Pakai Rompi Oranye
Direktur Operasional PT Maktour, Ismail Adham Ditahan KPK (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

Kedua tersangka tersebut adalah Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus mantan Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).

Pantauan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (8/6/2026), keduanya turun dari ruang pemeriksaan di lantai dua sekitar pukul 19.40 WIB dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK.

Dengan pengawalan petugas, kedua tersangka kemudian digiring menuju mobil tahanan untuk dibawa ke rumah tahanan (rutan) KPK.

Salah satu tersangka terlihat berjalan menggunakan tongkat, sementara tersangka lainnya tampak menundukkan kepala saat memasuki mobil tahanan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KPK Korupsi Korupsi Kuota Haji
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223365//achmad_taufik_husein-rxpZ_large.jpg
Korupsi Kuota Haji, KPK Tahan Bos Travel dan Eks Ketum Kesthuri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223344//wakil_ketua_kpk_fitroh-pPYM_large.jpg
KPK OTT di Muara Enim, Bupati Edison Ikut Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223341//kpk_ott_di_muara_enim-7Lo3_large.jpg
Breaking News! KPK Gelar OTT di Muara Enim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223254//kpk-6UZp_large.jpg
KPK Panggil 2 Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/337/3223202//syamsul_aulia_rachman-I0Nh_large.jpg
Usai Terjaring OTT, Bupati Cilacap Nonaktif Tempuh Jalur Praperadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/337/3222893//kpk-025W_large.jpg
Sepatu Gucci hingga Ikat Pinggang LV Eks Sekda Pekanbaru Dilelang KPK, Intip Harganya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement