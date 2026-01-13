Razman Arif Klaim Sempat Upayakan Eggi Sudjana Temui Jokowi di Solo Terkait Isu Ijazah

JAKARTA - Ketum Kami Jokowi, Razman Arif Nasution, mengklaim sempat mengupayakan adanya pertemuan antara Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), dengan Eggi Sudjana terkait isu ijazah palsu.

1. Upayakan Eggi Sudjana Temui Jokowi

Hal itu disampaikan Razman di Program Rakyat Bersuara di iNews bertajuk "Babak Baru, Tudingan ‘Orang Besar’ Ijazah Jokowi", Selasa (13/1/2026).

"3 bulan lalu, saya sampaikan masalah Bang Eggi. Izin Pak, Pak Eggi Sudjana abang saya, kemudian dia sakit , iya saya sudah dengar. Kira-kira gimana kalau Bang Eggi bawa ke sini," kata Razman menceritakan percakapannya dengan Jokowi di Solo.

Razman menyebut, ketika itu Jokowi menyatakan terbuka. Bahkan, kata Razman, Jokowi menyebut kalau datang ke Solo dan bertemu semuanya harus saling bermaaf-maafan.

Menurut Razman, inisiasi dipertemukannya Jokowi dan Eggi Sudjana lantaranya alasan riwayat penyakit yang diderita Eggi Sudjana.

"Kepentingan saya Bang Eggi Pak Jokowi menyatu enggak usah ribut-ribut karena dia sakit," ujarnya.

Namun, kata Razman, Eggi Sudjana di Desember 2025 itu akhirnya memutuskan belum mau menemui Jokowi di Solo.

"'Aku putuskan enggak mau ketemu Pak Jokowi Man'. Kira-kira sebulan lalu Desember awal," cerita Razman.

Sebelumnya, dua tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Kamis (8/1/2026) sore.