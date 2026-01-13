Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Razman Arif Klaim Sempat Upayakan Eggi Sudjana Temui Jokowi di Solo Terkait Isu Ijazah

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |20:49 WIB
Razman Arif Klaim Sempat Upayakan Eggi Sudjana Temui Jokowi di Solo Terkait Isu Ijazah
Razman Arif Klaim Sempat Upayakan Eggi Sudjana Temui Jokowi di Solo Terkait Isu Ijazah (tangkapan layar Youtube iNews)
A
A
A

JAKARTA - Ketum Kami Jokowi, Razman Arif Nasution, mengklaim sempat mengupayakan adanya pertemuan antara Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), dengan Eggi Sudjana terkait isu ijazah palsu. 

1.  Upayakan Eggi Sudjana Temui Jokowi 

Hal itu disampaikan Razman di Program Rakyat Bersuara di iNews bertajuk "Babak Baru, Tudingan ‘Orang Besar’ Ijazah Jokowi", Selasa (13/1/2026).

"3 bulan lalu, saya sampaikan masalah Bang Eggi. Izin Pak, Pak Eggi Sudjana abang saya, kemudian dia sakit , iya saya sudah dengar. Kira-kira gimana kalau Bang Eggi bawa ke sini," kata Razman menceritakan percakapannya dengan Jokowi di Solo. 

Razman menyebut, ketika itu Jokowi menyatakan terbuka. Bahkan, kata Razman, Jokowi menyebut kalau datang ke Solo dan bertemu semuanya harus saling bermaaf-maafan. 

Menurut Razman, inisiasi dipertemukannya Jokowi dan Eggi Sudjana lantaranya alasan riwayat penyakit yang diderita Eggi Sudjana. 

"Kepentingan saya Bang Eggi Pak Jokowi menyatu enggak usah ribut-ribut karena dia sakit," ujarnya. 

Namun, kata Razman, Eggi Sudjana di Desember 2025 itu akhirnya memutuskan belum mau menemui Jokowi di Solo. 

"'Aku putuskan enggak mau ketemu Pak Jokowi Man'. Kira-kira sebulan lalu Desember awal," cerita Razman. 

Sebelumnya, dua tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Kamis (8/1/2026) sore. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195241//kpu_ri-PmAt_large.jpg
KPU Bakal Gelar Rapat Usai KIP Kabulkan Gugatan Bonatua soal Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195237//roy_suryo-MtO8_large.jpg
Roy Suryo Tuding Ada 2 Aparat saat Eggi Sudjana Bertemu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195233//ketua_umum_jokowi_mania_andi_azwan-ap6m_large.jpg
Relawan Ungkap Pertemuan Jokowi dan Eggi Sudjana di Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/338/3195229//roy_suryo-sLVm_large.jpg
Roy Suryo Tegaskan Tak Ada Orang Besar dalam Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195146//jokowi-12md_large.jpg
KPU Diperintahkan Buka Salinan Ijazah Jokowi, Bonatua: Ini Kemenangan Publik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195124//komisi_informasi-GAWP_large.jpg
Breaking News! Komisi Informasi Kabulkan Gugatan Bonatua Minta Ijazah Jokowi ke KPU
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement