HOME NEWS MEGAPOLITAN

Roy Suryo Tegaskan Tak Ada Orang Besar dalam Kasus Ijazah Jokowi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |19:53 WIB
Roy Suryo Tegaskan Tak Ada Orang Besar dalam Kasus Ijazah Jokowi
Roy Suryo Tegaskan Tak Ada Orang Besar dalam Kasus Ijazah Jokowi (tangkapan layar Youtube iNews)
A
A
A

JAKARTA - Tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi, Roy Suryo menegaskan tidak ada "orang besar" hingga keterlibatan partai politik dalam kasus tersebut.

1. Tak Ada Orang Besar

Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber di Program Rakyat Bersuara di iNews bertajuk ‘Babak Baru, Tudingan ‘Orang Besar’ Ijazah Jokowi, Selasa (13/1/2026).

“Ya kalau mantan partai, iya jelas, saya memang mantan dari sebuah partai. Tapi enggak ada hubungannya partai itu dengan kegiatan ini (ijazah Jokowi),” kata Roy Suryo.

Ia pun menegaskan, tidak ada "orang besar" dalam pengungkapan ijazah Jokowi tersebut. Ia pun meminta pihak yang mengatakan adanya keterlibatan "orang besar" untuk mengungkap sosok tersebut.

“Tidak ada, yang nyebut orang besar itu kan orang yang suka bilang ‘sudah, tapi belum’. Sebutlah nama, kalau enggak pengecut,” jelas dia.

Halaman:
1 2
      
