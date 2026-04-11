Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Siang hingga Sore Berpotensi Hujan Disertai Petir

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Sabtu (11/4/2026), didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal.

Pada pagi hari, cuaca umumnya cerah berawan. Namun, hujan ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu dan Kabupaten Bogor.

Memasuki menjelang siang, potensi hujan mulai meningkat. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprakirakan turun di sebagian besar wilayah Jabodetabek.

Sementara itu, pada sore hari, cuaca cenderung berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Bahkan, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi.