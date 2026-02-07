PM Albanese Kembali ke Australia Usai Teken Traktat Keamanan

JAKARTA — Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese kembali ke negaranya usai merampungkan kunjungan kerja di Indonesia. Pesawat yang membawa PM Albanese dan delegasi lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (7/2/2026), sekitar pukul 06.45 WIB.

Keberangkatan PM Albanese dilepas Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Bruce Brazier, Atase Pertahanan Australia Brigadir Micah Batt, Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia Siswo Pramono, serta Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Erwin Sugiandi.

Selama kunjungan kerjanya di Indonesia, PM Albanese disambut secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat 6 Februari 2026. Pertemuan kedua pemimpin tersebut membahas penguatan kemitraan strategis Indonesia–Australia di berbagai bidang prioritas.

Indonesia dan Australia menandatangani Traktat Keamanan Bersama (Treaty on Common Security) antara kedua pemerintah sebagai upaya memperkuat kerja sama keamanan dan pertahanan, serta mekanisme konsultasi bilateral dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Kunjungan kerja ini mencerminkan eratnya hubungan persahabatan dan kepercayaan antara Indonesia dan Australia sebagai negara bertetangga sekaligus mitra strategis.

(Arief Setyadi )