Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PM Albanese Kembali ke Australia Usai Teken Traktat Keamanan

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |08:35 WIB
PM Albanese Kembali ke Australia Usai Teken Traktat Keamanan
PM Albanese kembali ke Australia usai teken traktat keamanan (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese kembali ke negaranya usai merampungkan kunjungan kerja di Indonesia. Pesawat yang membawa PM Albanese dan delegasi lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (7/2/2026), sekitar pukul 06.45 WIB.

Keberangkatan PM Albanese dilepas Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Bruce Brazier, Atase Pertahanan Australia Brigadir Micah Batt, Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia Siswo Pramono, serta Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Erwin Sugiandi.

Selama kunjungan kerjanya di Indonesia, PM Albanese disambut secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat 6 Februari 2026. Pertemuan kedua pemimpin tersebut membahas penguatan kemitraan strategis Indonesia–Australia di berbagai bidang prioritas.

Indonesia dan Australia menandatangani Traktat Keamanan Bersama (Treaty on Common Security) antara kedua pemerintah sebagai upaya memperkuat kerja sama keamanan dan pertahanan, serta mekanisme konsultasi bilateral dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Kunjungan kerja ini mencerminkan eratnya hubungan persahabatan dan kepercayaan antara Indonesia dan Australia sebagai negara bertetangga sekaligus mitra strategis.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/18/3189912/penembakan_di_pantai_bondi_sydney_australia-pZCB_large.jpg
15 Orang Tewas dalam Penembakan Massal di Sydney, Pelaku Ayah dan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/18/3189903/penembakan_di_pantai_bondi-PzEp_large.jpg
Belum Ada Laporan WNI Jadi Korban Penembakan di Pantai Bondi Sydney
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/18/3184960/drone-6EeM_large.jpg
Drone Ghost Bat Australia Siap Uji Coba Rudal Bersejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169623/demonstrasi-crXN_large.jpg
Besok Ada Demo Besar di 12 Kota Australia, KBRI Canberra Imbau WNI Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/18/3159307/roket-d5op_large.jpg
Roket Orbital Pertama Australia Jatuh Setelah 14 Detik Diluncurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/18/3141290/banjir_bandang_di_australia-kXdb_large.jpg
4 Orang Tewas Akibat Banjir Bandang di Australia, 50 Ribu Warga Terisolasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement