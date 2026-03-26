Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Australia Larang Kunjungan Warga Iran!

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |09:33 WIB
Australia (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Australia akan memberlakukan larangan menyeluruh bagi warga Iran pemegang visa kunjungan untuk memasuki negara tersebut. Menurut lembaga penyiaran publik SBS, perubahan ini diperkirakan akan berlangsung hingga 12 bulan.

Sebanyak 61.000 pemegang visa sementara dapat terdampak oleh larangan sementara ini, melansir Aljazeera, Kamis (26/3/2026). SBS melaporkan, langkah ini mengikuti "perubahan kontroversial pada Undang-Undang Migrasi" yang disahkan oleh parlemen Australia awal bulan ini.

Sejumlah kecil pengecualian mungkin berlaku, termasuk bagi pasangan atau anak tanggungan dari warga negara Australia dan pemegang visa permanen. 

Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke menyatakan "sertifikat perjalanan yang diizinkan" (permitted travel certificate) akan diterbitkan berdasarkan kasus per kasus.

Menurut Departemen Dalam Negeri terdapat 58.106 orang yang lahir di Iran tinggal di Australia berdasarkan data tahun 2016.

(Arief Setyadi )

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement