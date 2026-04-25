HOME NEWS NASIONAL

Menhaj: 22 Ribu Jamaah Haji Indonesia Tiba di Madinah!

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |21:26 WIB
JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf alias Gus Irfan meninjau keberangkatan jamaah di Bandara Soekarno Hatta bersama Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al Amoudi.

Dalam kesempatan itu Gus Irfan mengatakan, sebanyak 22 ribu jamaah haji Indonesia telah mendarat di Madinah pada Sabtu (25/4/2026).

"Yang sudah tiba di Saudi, di Madinah, data siang tadi ada 57 kloter (kelompok terbang) yang berjumlah sekitar 22.184 (jemaah)," kata Gus Irfan.

Menurutnya, total kloter yang sudah diberangkatkan berada di angka 65 dengan jumlah lebih dari 25 ribu jemaah.

"Yang sisanya, 3 ribuan masih di angkasa, mudah-mudahan segera akan mendarat di Madinah," tutup Gus Irfan.

 

