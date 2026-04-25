Satu Jemaah Haji Indonesia Wafat di Tanah Suci Akibat Serangan Jantung

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyampaikan, bahwa seorang jemaah haji Indonesia meninggal dunia di Arab Saudi akibat serangan jantung.

"Ada satu jemaah haji Indonesia asal Embarkasi Solo atau Kloter 3 bernama Ibu Rodiah, usia 68 tahun, yang wafat akibat serangan jantung," kata Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaf, Sabtu (25/4/2026).

Maria juga menyampaikan bahwa sebanyak 93 jemaah haji Indonesia menjalani rawat jalan di tengah proses ibadah. Mayoritas jemaah yang sakit mengalami penyakit komorbid maupun kelelahan.

"Berdasarkan data hingga 24 April 2026, total ada 93 jemaah haji Indonesia yang menjalani rawat jalan," ujarnya.

"Sebagian besar memiliki penyakit komorbid seperti hipertensi, dan ada juga yang mengalami kelelahan," sambungnya.