Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Satu Jemaah Haji Indonesia Wafat di Tanah Suci Akibat Serangan Jantung

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |19:04 WIB
Satu Jemaah Haji Indonesia Wafat di Tanah Suci Akibat Serangan Jantung
Juru Bicara Kemenhaj Maria Assegaf (foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyampaikan, bahwa seorang jemaah haji Indonesia meninggal dunia di Arab Saudi akibat serangan jantung.

"Ada satu jemaah haji Indonesia asal Embarkasi Solo atau Kloter 3 bernama Ibu Rodiah, usia 68 tahun, yang wafat akibat serangan jantung," kata Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaf, Sabtu (25/4/2026).

Maria juga menyampaikan bahwa sebanyak 93 jemaah haji Indonesia menjalani rawat jalan di tengah proses ibadah. Mayoritas jemaah yang sakit mengalami penyakit komorbid maupun kelelahan.

"Berdasarkan data hingga 24 April 2026, total ada 93 jemaah haji Indonesia yang menjalani rawat jalan," ujarnya.

"Sebagian besar memiliki penyakit komorbid seperti hipertensi, dan ada juga yang mengalami kelelahan," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement