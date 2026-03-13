Harga Minyak Naik, Menhaj Sebut Maskapai Haji Belum Ajukan Perubahan Harga

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan, sampai saat ini belum ada dampak secara langsung terhadap maskapai penerbangan haji 2026 terkait naiknya harga minyak dunia imbas perang antara Israel-Amerika Serikat dengan Iran.

1. Maskapai Belum Ajukan Perubahan Harga

"Sampai hari ini maskapai belum mengajukan perubahan harga," kata pria yang akrab disapa Gus Irfan, dikutip Jumat (13/3/2026).

Dia menyampaikan, hingga saat ini, Kemenhaj bersama pihak maskapai penerbangan haji masih mengacu kepada kontrak yang sudah disepakati.

Bahkan, kata Gus Irfan, dampak kenaikan harga minyak dunia ini juga tidak menjadi sorotan pihak maskapai dalam pertemuan yang terjadi beberapa hari lalu.

"Kemarin kita ketemu dengan mereka juga tidak bicara tentang kenaikan harga, hanya bicara tentang kemungkinan-kemungkinan perubahan jalur saja," ujarnya.

Diketahui, ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah memberikan tekanan pada harga minyak dunia dan kenaikan nilai tukar mata uang terhadap dollar AS.

Gejolak tersebut sempat mendorong harga minyak dunia menembus di atas 100 dolar AS per barel sejak Minggu (8/3/2026). Selain itu, pada awal perdagangan Senin (9/3/2026), nilai tukar rupiah menembus level Rp 17.000 per dolar AS.



