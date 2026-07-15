Isi Pembicaraan Prabowo dengan Jaksa Agung di Istana, Salah Satunya Kasus Febrie Adriansyah

Prabowo panggil Jaksa Agung dan sejumlah kepala lembaga beberapa waktu lalu/ IG Sekretariat Kabinet)

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan jika Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin di Istana pada Sabtu (11/7/2026) malam.

Pras -- panggilan akrabnya -- menyampaikan bahwa Presiden Prabowo ingin mendengar secara langsung laporan terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

"Ya kan karena ada sebuah kejadian ya tentu beliau ingin mendapatkan laporan," kata Pras usai menghadiri rapat bersama Komisi XIII DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Namun dia tidak mengungkap lebih jauh ihwal pembahasan dalam pertemuan tersebut. Presiden Prabowo menginginkan tidak adanya kegaduhan.

Dia menyatakan bahwa Prabowo berulang kali meminta kepada pembantunya bahwa dalam pembangunan ekonomi butuh stabilitas. Sehingga Prabowo meminta kegaduhan dapat diminimalisir.