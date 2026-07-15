Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Isi Pembicaraan Prabowo dengan Jaksa Agung di Istana, Salah Satunya Kasus Febrie Adriansyah

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |15:06 WIB
Isi Pembicaraan Prabowo dengan Jaksa Agung di Istana, Salah Satunya Kasus Febrie Adriansyah
Prabowo panggil Jaksa Agung dan sejumlah kepala lembaga beberapa waktu lalu/ IG Sekretariat Kabinet)
A
A
A

JAKARTA  - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan jika Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin di Istana pada Sabtu (11/7/2026) malam.

Pras -- panggilan akrabnya -- menyampaikan bahwa Presiden Prabowo ingin mendengar secara langsung laporan terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

"Ya kan karena ada sebuah kejadian ya tentu beliau ingin mendapatkan laporan," kata Pras usai menghadiri rapat bersama Komisi XIII DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Namun dia tidak mengungkap lebih jauh ihwal pembahasan dalam pertemuan tersebut. Presiden Prabowo menginginkan tidak adanya kegaduhan.

Dia menyatakan bahwa Prabowo berulang kali meminta kepada pembantunya bahwa dalam pembangunan ekonomi butuh stabilitas. Sehingga Prabowo meminta kegaduhan dapat diminimalisir.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/337/3230261//prabowo-fsMF_large.jpg
Luhut Menghadap Prabowo Selama 3 Jam di Hambalang, Ini yang Dibahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/337/3230260//kejagung-s8WH_large.jpg
Gandeng KPK Usut Kasus Febrie Adriansyah, Komitmen Jaksa Agung Berantas Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/337/3230248//prabowo-DOTL_large.jpg
Prabowo Berhasil Pangkas Masa Tunggu Haji, dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/337/3230245//prabowo-VPwU_large.jpg
Prabowo Sambangi Kedubes Qatar, Ucapkan Belasungkawa Wafatnya Sheikh Hamad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/337/3230231//mensesneg_prasetyo-MWb8_large.jpg
Istana Percepat Penunjukan Jampidsus Baru, Keppres Ditargetkan Terbit Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/337/3230230//kortas_tipikor_kembali_sambangi_kejagung-GByv_large.jpg
Kortas Tipikor Kembali Sambangi Kejagung, Angkut Bingkai Foto dan Boks Kontainer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement