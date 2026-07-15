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Kortas Tipikor Kembali Sambangi Kejagung, Angkut Bingkai Foto dan Boks Kontainer

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |12:29 WIB
Kortas Tipikor Kembali Sambangi Kejagung, Angkut Bingkai Foto dan Boks Kontainer
Kortas Tipikor Kembali Sambangi Kejagung (foto: Okezone)
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JAKARTA - Penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri, dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya kembali mendatangi Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Rabu (15/7/2026).

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, rombongan penyidik tiba di Gedung Bundar Pidsus sekitar pukul 11.35 WIB menggunakan lima kendaraan, termasuk dua mobil mewah.

Setelah tiba, para penyidik menurunkan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan proses penyidikan. Barang tersebut di antaranya tiga boks kontainer bertuliskan "Barang Bukti LP1 PT KNI", dua bingkai foto, serta satu bingkai foto berukuran besar yang dibungkus kain bergambar klub sepak bola Manchester United (MU).

Seluruh barang tersebut kemudian langsung dibawa masuk ke Gedung Pidsus Kejaksaan Agung. Selain itu, terlihat dua kendaraan mewah, yakni Toyota Alphard berwarna hitam dan sedan BMW berwarna biru, turut diparkir di area gedung.

 

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