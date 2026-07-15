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Prabowo Sambangi Kedubes Qatar, Ucapkan Belasungkawa Wafatnya Sheikh Hamad

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |14:01 WIB
Prabowo Sambangi Kedubes Qatar, Ucapkan Belasungkawa Wafatnya Sheikh Hamad
Prabowo Sambangi Kedubes Qatar/Biro Pers
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JAKARTA -  Presiden Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Emir Qatar periode 1995–2013, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pengisian dan penandatanganan Book of Condolence atau buku duka cita di Kedutaan Besar Negara Qatar, Jakarta, pada Rabu (15/7/2026).

Prabowo tiba di Kedutaan Besar Qatar sekitar pukul 12.40 WIB. Setibanya di lokasi, Presiden disambut oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Duta Besar Negara Qatar untuk Republik Indonesia Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari.

Selanjutnya, Prabowo menuju ruang pengisian buku duka cita untuk menyampaikan pesan belasungkawa. Dalam pesannya, Prabowo menyampaikan duka cita yang mendalam sekaligus mendoakan mendiang Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.

“Atas nama rakyat dan pemerintah Republik Indonesia, saya menyampaikan belasungkawa kami yang mendalam atas meninggalnya Yang Mulia Ayah Amir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Semoga Allah Ta’ala Yang Maha Kuasa menempatkan di sisi terbaik di hadapan Tuhan,” tulis Prabowo.

Kehadiran Prabowo dalam pengisian dan penandatanganan buku duka tersebut mencerminkan penghormatan bangsa Indonesia atas wafatnya Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.

 

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