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Prabowo Sampaikan Duka Cita Atas Wafatnya Mantan Emir Qatar Sheikh Hamad

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |16:45 WIB
Prabowo Sampaikan Duka Cita Atas Wafatnya Mantan Emir Qatar Sheikh Hamad
Wafatnya Mantan Emir Qatar Sheikh Hamad (foto: instagram Prabowo Subianto)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya mantan Emir Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Sheikh Hamad dikabarkan tutup usia, pada Minggu 12 Juli 2026 dalam usia 74 tahun.

Pernyataan belasungkawa tersebut dibagikan Prabowo melalui akun Instagram resmi @presidenrepublikindonesia, Senin (13/7/2026). Dalam unggahan tersebut, tampak foto Sheikh Hamad disertai keterangan tahun kelahiran dan wafatnya (1952–2026).

“Indonesia menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Yang Mulia Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dan seluruh rakyat Qatar atas berpulangnya Ayahanda Emir, Yang Mulia Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani,” demikian bunyi pesan tertulis dalam unggahan tersebut dalam bahasa Inggris.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI juga telah menyampaikan ungkapan belasungkawa kepada Pemerintah dan rakyat Qatar atas wafatnya Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Emir Qatar periode 1995–2013.

“Pemerintah Republik Indonesia menyatakan duka cita yang mendalam atas wafatnya Yang Mulia Ayahanda Emir Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani,” demikian pernyataan Kemlu RI melalui media sosial X.

 

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