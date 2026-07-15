Istana Percepat Penunjukan Jampidsus Baru, Keppres Ditargetkan Terbit Pekan Ini

JAKARTA - Istana memastikan akan mempercepat proses pembahasan usulan nama-nama pejabat Kejaksaan Agung (Kejagung), yang diajukan Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satu jabatan yang diusulkan adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, surat usulan tersebut telah diterima Presiden pada Selasa (14/7/2026). Selanjutnya, pemerintah akan memprosesnya melalui mekanisme Tim Penilai Akhir (TPA).

"Insyaallah nanti mungkin ini termasuk salah satu yang kita butuh percepatan, dibanding dengan proses-proses yang lainnya," kata Prasetyo usai rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Prasetyo optimistis proses penetapan dapat berlangsung cepat. Bahkan, ia membuka peluang Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengangkatan pejabat Kejaksaan Agung yang diusulkan tersebut diteken pada pekan ini.

"Insyaallah," ujarnya saat ditanya mengenai kemungkinan Keppres diterbitkan dalam waktu dekat.