Bupati Dico Turunkan Kemiskinan di Kendal, Pengamat: Miniatur untuk Tingkat Provinsi

KENDAL - Pengamat Ekonomi Universitas Pelita Harapan (UPH) Tanggor Sihombing mengatakan, Bupati Dico M Ganinduto berhasil menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Angka kemiskinan di Kabupaten Kendal menurun dari yang sebelumnya 7 persen, menjadi 5 persen dan saat ini 2,5 persen.

"Terobosan Pemkab Kendal yang berhasil menekan kemiskinan patut diapresiasi dan dapat merupakan miniatur untuk model ke tingkat provinsi atau lebih tinggi," kata Tanggor, Senin (19/2/2024).

Langkah Dico untuk mengurangi pengangguran di Kabupaten Kendal dengan menggandeng industri, merupakan langkah yang strategis.

"Kemitraan dengan industri dalam mengurangi besaran pengangguran adalah sangat strategis. Karena akan menjembatani supply dan demand angkatan kerja," katanya.

Termasuk penggunaan teknologi dalam proses rekrutmen juga sangat penting dan mengurangi tingkat kecurangan, cepat, akurat, infomatif dan fair.

"Karena dapat menjunjung tinggi transparansi. Generasi muda seperti Bupati Kendal yang masih berusia 33 tahun, hampir dipastikan akan lebih lincah, responsif dalam penggunaan teknologi yang sangat masif saat ini," pungkasnya.