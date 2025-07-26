Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Sindiran Menohok Gubernur Jateng soal Pejabat Konten: Gaya Feodal Tak Selesaikan Masalah

Donny Marendra , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |14:53 WIB
Sindiran Menohok Gubernur Jateng soal Pejabat Konten: Gaya Feodal Tak Selesaikan Masalah
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi/Foto: Capture video
A
A
A

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, melontarkan sindiran tajam terhadap gaya sejumlah pejabat yang gemar membuat konten atau vlog saat melakukan kunjungan ke desa-desa. Sindiran ini disampaikannya dalam acara Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah, yang digelar di Kantor Bappeda Jawa Tengah.

Awalnya Ahmad Luthfi mengingatkan para pejabat tidak bergaya sok berkuasa atau menunjukkan gaya hidup mewah, terutama ketika turun ke lapangan. Ia menyebut kebiasaan datang ke daerah dengan pengawalan berlebihan dan sorotan kamera sebagai bentuk birokrasi feodal yang harus ditinggalkan.

“Turun ke masyarakat ya biasa saja. Jangan sok-sok’an bawa kamera ke mana-mana, pengawalan panjang. Itu feodal!” tegas Luthfi.

Luthfi kemudian menirukan gaya seorang pejabat yang sibuk merekam aktivitasnya saat kunjungan, seolah ingin menunjukkan kepedulian lewat konten semata. Ia menegaskan, gaya seperti itu tidak akan menyelesaikan akar persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Baru turun ke desa langsung nyalain kamera, ‘Saya sedang membantu rakyat miskin’ Lah itu bukan solusi. Masalahnya tetap ada,” sindirnya sambil menirukan gaya vlogger.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/340/3162781/balita-PYRL_large.jpg
Ngeri, Kaki Balita Terjepit Eskalator di Pusat Perbelanjaan Sukoharjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/408/3044850/gregoria_mariska_tunjung_peraih_medali_perunggu_olimpiade_paris_2024-zpFD_large.JPG
Mengenal Wonogiri, Tanah Kelahiran Gregoria Mariska Peraih Medali Perunggu Olimpiade untuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/19/512/2972458/bupati-dico-turunkan-kemiskinan-di-kendal-pengamat-miniatur-untuk-tingkat-provinsi-LOCIFraUIv.jpg
Bupati Dico Turunkan Kemiskinan di Kendal, Pengamat: Miniatur untuk Tingkat Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/512/2862668/anggota-paskibraka-meninggal-diduga-karena-kelelahan-dan-terlambat-penanganan-puskemas-cGsPffkQYr.jpeg
Anggota Paskibraka Meninggal, Diduga Karena Kelelahan dan Terlambat Penanganan Puskemas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/512/2861511/pasutri-tertabrak-mobil-di-semarang-istri-tewas-di-tempat-LzDUmM2LvL.jpg
Pasutri Tertabrak Mobil di Semarang, Istri Tewas di Tempat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/512/2857233/momen-haru-warga-boyolali-rebutan-beri-ganjar-pranowo-sayuran-W0OaqtYQ7B.jpg
Momen Haru Warga Boyolali Rebutan Beri Ganjar Pranowo Sayuran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement