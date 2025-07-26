Sindiran Menohok Gubernur Jateng soal Pejabat Konten: Gaya Feodal Tak Selesaikan Masalah

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, melontarkan sindiran tajam terhadap gaya sejumlah pejabat yang gemar membuat konten atau vlog saat melakukan kunjungan ke desa-desa. Sindiran ini disampaikannya dalam acara Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah, yang digelar di Kantor Bappeda Jawa Tengah.

Awalnya Ahmad Luthfi mengingatkan para pejabat tidak bergaya sok berkuasa atau menunjukkan gaya hidup mewah, terutama ketika turun ke lapangan. Ia menyebut kebiasaan datang ke daerah dengan pengawalan berlebihan dan sorotan kamera sebagai bentuk birokrasi feodal yang harus ditinggalkan.

“Turun ke masyarakat ya biasa saja. Jangan sok-sok’an bawa kamera ke mana-mana, pengawalan panjang. Itu feodal!” tegas Luthfi.

Luthfi kemudian menirukan gaya seorang pejabat yang sibuk merekam aktivitasnya saat kunjungan, seolah ingin menunjukkan kepedulian lewat konten semata. Ia menegaskan, gaya seperti itu tidak akan menyelesaikan akar persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Baru turun ke desa langsung nyalain kamera, ‘Saya sedang membantu rakyat miskin’ Lah itu bukan solusi. Masalahnya tetap ada,” sindirnya sambil menirukan gaya vlogger.