HOME NEWS JATENG

Ahmad Luthfi Yakin Programya Tak Ada Kendala Imbas Efisiensi Anggaran

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |13:42 WIB
Ahmad Luthfi Yakin Programya Tak Ada Kendala Imbas Efisiensi Anggaran
Ahmad Luthfi mengatakan programnya tidak akan ada kendala soal efisiensi anggaran
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran telah dibahas oleh tim transisi bentukannya. Dia memastikan, tak ada kendala dalam programnya nanti meskipun ada kebijakan tersebut.

Hal ini disampaikan Ahmad Lutfi usai menjalani pemeriksaan kesehatan di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

"Sudah, efisiensi terutama transfer daerah sudah kita bicarakan. Kita punya tim transisi, sudah kita bentuk. Jadi tim transisi kita dalam rangka percepatan daerah Jawa Tengah, sudah (dibahas)," kata Lutfi.

Purnawirawan Jenderal bintang tiga di kepolisian itu meyakini selepas dilantik pada tanggal 20 Februari mendatang, pihaknya akan sudah mulai menyelaraskan kebijakannya dengan pemerintah Pusat.

"Pada saat nanti terhitung mulai tanggal 20, kita sudah running terkait dengan program-progam dalam rangka integrasi dengan pemerintah pusat, maupun kolaborasi pemerintah daerah di wilayah Jawa Tengah," ujarnya.

Saat dipastikan kembali apakah ada kendala di sejumlah program yang menjadi janji kampanye-nya imbas efisiensi anggaran, Lutfi menegaskan bahwa semuanya masih sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya.

"Nggak ada, nggak ada kendala, semuanya linier. Jadi efisiensi anggaran itu, terutama transfer daerah, kemudian Jaldis, kemudian program-program yang kemarin dicanangkan pak Pj akan kita lakukan kolaborasi ya, tentu akan kita sesuaikan apa yang menjadi garis kebijakan kita ke depan 2025-2029," tuturnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
