Ahmad Luthfi: Saat Daftar Pilkada Jateng Saya Sudah Jadi Kader Gerindra

JAKARTA - Ahmad Lutfhi menyampaikan dirinya sudah menjadi kader partai Gerindra sejak pencalonannya sebagai calon Gubernur (Cagub) Jawa Tengah pada Pilkada 2024.

"Pada saat saya daftar sudah menjadi kader gerindra," kata kata Lutfi usai menjalani pemeriksaan kesehatan di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

Ketertarikan Lutfi masuk dan menjadi kader lantaran partai besutan Prabowo Subianto itulah yang pertama kali partai politik yang mendorongnya.

Diketahui, sebelum terjun ke dunia politik, Lutfi aktif sebagai anggota Polri. Terakhir kali jabatannya sebelum mencalonkan sebagai Cagub, purnawirawan jenderal bintang tiga itu menjabat sebagai Irjen Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Jadi pertama saya daftar untuk masuk politik, yang mengusung dan mendorong pelaksanaan pilkada di Jawa Tengah saya pertama adalah Gerindra, sampai kemarin kita mendapatkan kartu anggota," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)