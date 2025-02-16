Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ahmad Luthfi: Saat Daftar Pilkada Jateng Saya Sudah Jadi Kader Gerindra

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |10:57 WIB
Ahmad Luthfi: Saat Daftar Pilkada Jateng Saya Sudah Jadi Kader Gerindra
Ahmad Luthfi sudah jadi kader Partai Gerindra (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ahmad Lutfhi menyampaikan dirinya sudah menjadi kader partai Gerindra sejak pencalonannya sebagai calon Gubernur (Cagub) Jawa Tengah pada Pilkada 2024.

"Pada saat saya daftar sudah menjadi kader gerindra," kata kata Lutfi usai menjalani pemeriksaan kesehatan di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

Ketertarikan Lutfi masuk dan menjadi kader lantaran partai besutan Prabowo Subianto itulah yang pertama kali partai politik yang mendorongnya.

Diketahui, sebelum terjun ke dunia politik, Lutfi aktif sebagai anggota Polri. Terakhir kali jabatannya sebelum mencalonkan sebagai Cagub, purnawirawan jenderal bintang tiga itu menjabat sebagai Irjen Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Jadi pertama saya daftar untuk masuk politik, yang mengusung dan mendorong pelaksanaan pilkada di Jawa Tengah saya pertama adalah Gerindra, sampai kemarin kita mendapatkan kartu anggota," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183452//gerindra-cDiF_large.jpg
Prasetyo Hadi: Kita Dengarkan Suara Kader Gerindra Tolak Budi Arie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183428//partai_gerindra-sEej_large.jpg
Gelombang Tolak Budi Arie Masuk Gerindra Meluas, Dasco: Itu Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/1/3184340//taklimat_ketua_dewan_partai_gerindra-WsA2_large.jpeg
Taklimat Partai Gerindra, Prabowo: Berbuat Terbaik, Manusia Mati Meninggalkan Nama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182472//prabowo-SVcW_large.jpg
Prabowo Serukan Kader Gerindra Berbuat Terbaik, Manusia Mati Meninggalkan Nama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182353//prabowo_subianto-6oEa_large.jpg
Prabowo: Pemimpin Sejati Harus Paham Keadaan Bangsanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182327//prabowo-28iF_large.jpg
Kumpul di Hambalang, Dasco: Pesan Prabowo Terus Kompak dan Berdampak bagi Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement