Kakorlantas Survei Tol Jawa Tengah, Cek Kesiapan Pengamanan Operasi Ketupat 2024

SEMARANG - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Aan Suhanan melakukan survei Tol Jawa Tengah jalur Semarang - Salatiga dan Solo - Yogyakarta serta mendapat penjelasan dari Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Sonny Irwan terkait kesiapan Polda Jawa Tengah pada Operasi Ketupat 2024.

"Hari ini kita melaksanakan survei kesiapan untuk pengamanan Operasi Ketupat Libur Idul Fitri Tahun 2024, dan mendapatkan presentasi dari Dirlantas Polda Jawa Tengah tentang kesiapan Polda Jawa Tengah menghadapi Libur Idul Fitri," ujar Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan, di Semarang, Kamis (25/1/2024).

Adapun kesiapan mulai dari personel, operasional, pemetaan trouble spot, black spot, dan cara bertindak (CB) yang akan dilakukan menjelang libur Idul Fitri.

BACA JUGA: Kakorlantas Polri Imbau Ganti Knalpot Brong Sesuai Standar

"Ada beberapa trouble spot yang mungkin kita antisipasi untuk di jalan tol, rest area, masih menjadi titik trouble spot yang akan terjadi pelambatan bahkan kepadatan di sana," ungkapnya.

Menurutnya, pengaturan arus lalu lintas di rest area juga menjadi perhatian, mengingat diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan terbatasnya kapasitas parkir.

"Rest area ini sangat terbatas kapasitas parkirnya, kita perlu melakukan pengaturan arus lalu lintas di dalam rest area kemudian perlu ada penambahan area parkir dan perlu mengatur lamanya waktu beristirahat di rest area," tambah Irjen Pol. Aan Suhanan.

Selain itu, antisipasi juga dilakukan pada rest area yang menjadi titik atau trouble spot terjadinya perlambatan, serta terjadinya bottle neck di beberapa ruas jalan di Semarang dan sekitarnya.

"Kemudian di jalur arteri ini ada beberapa yang mungkin nanti menjadi hambatan, yang pertama lintasan sebidang di lintasan kereta api, badan jalan, juga akan menjadi trouble spot, ini kita akan mengatur, menjaga, sehingga tidak terjadi kecelakaan dan kemacetan," kata Kakorlantas Polri.

BACA JUGA: Kakorlantas Batalkan One Way Arus Balik Libur Natal di Tol Cipali

Oleh karenanya, Aan mengungkapkan, rencana rekayasa lalu lintas di tol yang akan diberlakukan berupa one way. Sedangkan pengelolaan arus lalin juga dilakukan guna mengantisipasi kepadatan masyarakat seperti di pasar tumpah dan jalur wisata.

"Kemudian di jalur wisata akan kita antisipasi, kita akan buat CB CB, kemudian akan berkoordinasi dengan stakeholder pengelolaan arus lalu lintas di area wisata, ini kita bisa kelola dengan baik," tegasnya.

Terakhir, Ia mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan menyiapkan kesehatan dan kondisi fisik yang prima agar perjalanan aman, nyaman dan selamat.

"Stop mengemudi kalau badan tidak prima, kemudian kendaraan juga disiapkan karena kendaraan yang siap ini berkontribusi untuk kelancaran lalu lintas, ikuti perkembangan informasi lalu lintas baik itu di Call Center NTMC, media Jasa Raharja," tutup Kakorlantas Polri.

Setelah melakukan survei Tol Jawa Tengah dan menerima paparan di Kantor Jasa Marga Semarang Batang, Irjen Pol. Aan Suhanan melanjutkan peninjauan di Polda Jawa Tengah untuk memberikan arahan kepada para PJU Ditlantas Polda Jawa Tengah dan Kasat Lantas Jajaran.