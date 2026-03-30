HOME NEWS NUSANTARA

Brutal! Jefri Tusuk Tetangganya Berkali-kali Hanya karena Debu

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |00:30 WIB
Brutal! Jefri Tusuk Tetangganya Berkali-kali Hanya karena Debu
MEDAN - Seorang pria paruh baya di Kota Medan, Sumatera Utara, menusuk tetangganya hanya karena masalah sepele. Pelaku Jefri Fernandus Sitindaon menikam korban berkali-kali hanya karena merasa kesal terkena debu saat korban sedang menyapu rumah.

Korban yang bernama Swita Sidebang, harus dilarikan ke rumah sakit setelah menderita luka berat di bagian wajah, pipi, hingga dahi.

Kapolsek Medan Helvetia, Kompol Nelson JP Sipahutara menjelaskan, pelaku menikam korban menggunakan pahat kayu.

"Berdasarkan pengakuan pelaku, peristiwa terkena debu saat korban menyapu ini sudah kerap berulang. Hal itu memicu emosi dan rasa dendam yang mendalam pada diri pelaku," ujar Kompol Nelson, Minggu (29/3/2026).

Pelaku kata Nelson, memanfaatkan situasi saat rumah korban tengah sepi. Jefri melancarkan aksinya ketika abang korban baru saja keluar rumah, sehingga korban tidak sempat melakukan perlawanan maupun meminta pertolongan dengan cepat.

 

