Pria di Kebayoran Baru Tusuk Istri Sirih, Ini Kronologinya!

JAKARTA - Polisi menangkap pria berinisial MTH (50) usai menusuk istri sirihnya, AS (49), di kawasan Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu (3/12/2025). Pelaku diduga terbakar api cemburu setelah melihat istri sirihnya berjalan bersama seorang pria berinisial HP (45).

“Motifnya berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku melakukan perbuatan tersebut karena cemburu. Ia melihat istrinya berjalan dengan pria lain,” ujar Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Baru, Kompol Suparmin, kepada wartawan, Kamis (4/12/2025).

Sebelum penusukan terjadi, pelaku MTH bersama AS dan HP sempat bertemu di sebuah mal kawasan Blok M. Ketiganya kemudian pergi ke sebuah rumah di Rawa Barat, Kebayoran Baru, hingga akhirnya terlibat cekcok.

Saat pertengkaran memanas, pelaku yang sudah terbawa emosi mengeluarkan pisau yang dibawanya dari rumah dan langsung menusuk kedua korban.