Pelaku Penusukan di Pasar Gaplok Jakpus Ditangkap Setelah Empat Hari Buron

JAKARTA – Tim gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Senen, menangkap seorang pria berinisial H (35), pelaku penusukan terhadap R (24) di Pasar Gaplok, Jakarta Pusat.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, mengatakan peristiwa penusukan itu terjadi pada Rabu (19/11/2025). Ia menuturkan kejadian berawal ketika korban baru keluar dari kamar mandi pasar.

“Peristiwa terjadi Rabu ketika H menyerang korban dengan golok di dada kiri setelah melihat R keluar dari kamar mandi Pasar Gaplok,” kata Susatyo, Minggu (23/11/2025).

Setelah melakukan aksinya, pelaku melarikan diri. Sementara korban dilarikan ke RSCM untuk mendapatkan pertolongan medis.

Sementara itu, Kapolsek Senen, AKP Andre Tri Putra, menuturkan pelaku ditangkap pada Sabtu lalu saat bersembunyi di Kampung Wanasari, Cilebut Timur, Sukaraja, Bogor.

“Begitu kami mendapatkan informasi keberadaan pelaku, tim langsung bergerak. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan dan mengakui perbuatannya,” ujarnya.