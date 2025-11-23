Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelaku Penusukan di Pasar Gaplok Jakpus Ditangkap Setelah Empat Hari Buron

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |07:36 WIB
Pelaku Penusukan di Pasar Gaplok Jakpus Ditangkap Setelah Empat Hari Buron
Pelaku penusukan ditangkap (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Tim gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Senen, menangkap seorang pria berinisial H (35), pelaku penusukan terhadap R (24) di Pasar Gaplok, Jakarta Pusat.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, mengatakan peristiwa penusukan itu terjadi pada Rabu (19/11/2025). Ia menuturkan kejadian berawal ketika korban baru keluar dari kamar mandi pasar.

“Peristiwa terjadi Rabu ketika H menyerang korban dengan golok di dada kiri setelah melihat R keluar dari kamar mandi Pasar Gaplok,” kata Susatyo, Minggu (23/11/2025).

Setelah melakukan aksinya, pelaku melarikan diri. Sementara korban dilarikan ke RSCM untuk mendapatkan pertolongan medis.

Sementara itu, Kapolsek Senen, AKP Andre Tri Putra, menuturkan pelaku ditangkap pada Sabtu lalu saat bersembunyi di Kampung Wanasari, Cilebut Timur, Sukaraja, Bogor.

“Begitu kami mendapatkan informasi keberadaan pelaku, tim langsung bergerak. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan dan mengakui perbuatannya,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185304//penusukan_di_pasar_gaplok_jakpus-gvZr_large.jpg
Penusukan di Pasar Gaplok Jakpus Dipicu Masalah Perselingkuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184220//oknum_tni_au_tusuk_warga-E1re_large.jpg
Terbakar Api Cemburu, Oknum TNI AU Tusuk Teman Istrinya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182625//kasus_penusukan-lyFg_large.jpg
Pemuda di Bekasi Diserang Pria Misterius, Lehernya Ditusuk Obeng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181188//penusukan_di_kereta_inggris-ze7a_large.jpg
Pelaku Penusukan di Kereta Inggris Didakwa 11 Percobaan Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/18/3180808//penusukan_massal_di_kereta_api_inggris-mqdj_large.jpg
Penusukan Massal di Kereta Api Inggris, 9 Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175675//kasus_penusukan_di_cikarang-cTxM_large.jpg
Sadis! Suami Bunuh Selingkuhan Istrinya Secara Brutal di Cikarang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement