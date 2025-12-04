Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terbakar Api Cemburu, Pria di Kebayoran Baru Tusuk Istri Sirih dan Kekasihnya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |09:38 WIB
Terbakar Api Cemburu, Pria di Kebayoran Baru Tusuk Istri Sirih dan Kekasihnya
Penusuk istri sirih di Kebayoran Baru (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria berinisial MTH (50) digelandang ke kantor polisi setelah menusuk dua orang, termasuk istri sirihnya, di kawasan Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu 3 Desember 2025 malam. Pelaku berhasil diamankan warga yang mendengar keributan.

"Kejadian penusukan di wilayah Kebayoran Baru bermula dari laporan masyarakat melalui layanan cepat Polri 110. Kami langsung berangkat ke TKP bersama piket fungsi lainnya," ujar Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Baru, Kompol Suparmin, kepada wartawan, Kamis (4/12/2025).

Sesampainya di lokasi, polisi menemukan pelaku MTH sudah diamankan warga yang berkerumun, sementara dua korban ditemukan tergeletak di sebuah rumah, yakni AS (49), seorang perempuan, dan HP (45), seorang laki-laki.

"Pelaku sempat diamankan oleh warga hingga kami tiba di lokasi. Kami kemudian menolong korban dan membawanya ke rumah sakit, sementara pelaku dibawa ke kantor Polsek Metro Kebayoran Baru," bebernya.

Saat ini, kedua korban masih menjalani perawatan intensif di RSPP akibat luka tusuk, dan belum bisa dimintai keterangan.

(Awaludin)

      
