Pemuda di Bekasi Diserang Pria Misterius, Lehernya Ditusuk Obeng

JAKARTA - Seorang pria berinisial DW (43) tiba-tiba menyerang dan menusuk leher seorang pemuda berinisial S (19) di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, menggunakan obeng hingga terluka. Pelaku sempat menjadi sasaran amuk warga.

"Pelaku dipukuli massa juga. Mengalami luka sobek di bagian kepala," kata Kapolsek Cikarang Pusat, AKP Elia Umboh, Senin (10/11/2025).

Elia menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Minggu 9 November 2025. Saat itu, korban sedang berkumpul dengan teman-temannya ketika pelaku tiba-tiba datang dan langsung menyerang menggunakan obeng.

"Kemudian datang seorang laki-laki tidak dikenal membawa sebuah obeng, lalu orang tak dikenal tersebut menghampiri korban dan langsung menusuk leher korban. Setelah itu, pelaku menghampiri teman korban yang lain dan hendak menusuk lagi, tetapi tidak kena," ujarnya.