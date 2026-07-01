Potongan Tumpeng dari Prabowo untuk Kapolri di HUT Ke-80 Bhayangkara

BOGOR - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Presiden Prabowo Subianto. Potongan tumpeng dari Prabowo kemudian diserahkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Momen pemotongan tumpeng itu dilakukan di penghujung acara puncak peringatan Hari Bhayangkara yang digelar di Pusat Latihan (Satlat) Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026). Sebelum pemotongan tumpeng, Prabowo tampak menyalami perwakilan pasukan yang mengikuti parade.

Prabowo sebelumnya juga tampak berdialog singkat dengan perwakilan pasukan parade. Ia mengucapkan terima kasih dan apresiasi.

Setelah itu, Prabowo dan Kapolri berjalan ke tengah lapangan menghampiri meja tumpeng. Prabowo secara simbolis memotong tumpeng tersebut dan menyerahkan potongannya kepada Kapolri.

Pemberian tumpeng itu merupakan bentuk apresiasi atas pengabdian dan dedikasi insan Bhayangkara dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta melayani masyarakat Indonesia.

Sebelumnya, Prabowo menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Ia berharap jajaran Polri menjadi kompas moral bagi setiap insan Bhayangkara.

"Atas nama pemerintah Republik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, saya ucapkan selamat hari Bhayangkara ke-80, kepada seluruh keluarga besar kepolisian negara Indonesia di mana pun saudara bertugas," kata Prabowo.