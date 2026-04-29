Pasca-Kecelakaan, Kereta Jarak Jauh Sudah Bisa Melintas di Stasiun Bekasi

JAKARTA - Dua jalur perlintasan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat terlihat sudah bisa dilintasi pada Rabu (29/4/2026) pagi. Kereta api jarak jauh (KAJJ) terlihat sudah bisa melintas di perlintasan yang sempat terjadi kecelakaan.

Pantauan di lokasi, kereta api jarak jauh dua kali melintas di jalur tersebut. Kereta pertama yang melintas dari arah Jakarta menuju Jawa itu melintas pada pukul 08.55 WIB dan selanjutnya pada pukul 09.06 WIB.

Meski bisa melintas, kecepatan kereta terlihat lebih pelan dari biasanya. Kereta juga tidak berhenti di Stasiun Bekasi Timur untuk menurunkan atau menaikkan penumpang.

Sedangkan bangkai gerbong Commuter Line yang sempat tertabrak kereta api Argo Bromo Anggrek terlihat masih berada di jalur 1 Stasiun Bekasi Timur. Meski sudah tidak mengganggu perlintasan, namun terlihat gerbong pasca-kecelakaan itu ditutupi terpal berwarna biru.

Namun, belum terlihat ada Commuter Line yang melintas, baik dari arah Cikarang maupun Jakarta. Hingga saat ini, Commuter Line masih berhenti di Stasiun Bekasi Kota.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan perkembangan terbaru terkait kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek yang menabrak Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur. Hingga Rabu 29 April, jumlah korban mencapai 106 orang.

"Yang menjadi korban, baik yang meninggal maupun yang luka-luka adalah sejumlah 106 penumpang. Kemudian yang meninggal dunia 15 penumpang, dan yang luka-luka 91," ujar Dudy di Stasiun Bekasi Timur, Rabu.

(Arief Setyadi )

