Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pasca-Kecelakaan, Kereta Jarak Jauh Sudah Bisa Melintas di Stasiun Bekasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |10:47 WIB
Stasiun Bekasi Timur (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dua jalur perlintasan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat terlihat sudah bisa dilintasi pada Rabu (29/4/2026) pagi. Kereta api jarak jauh (KAJJ) terlihat sudah bisa melintas di perlintasan yang sempat terjadi kecelakaan.

Pantauan di lokasi, kereta api jarak jauh dua kali melintas di jalur tersebut. Kereta pertama yang melintas dari arah Jakarta menuju Jawa itu melintas pada pukul 08.55 WIB dan selanjutnya pada pukul 09.06 WIB.

Meski bisa melintas, kecepatan kereta terlihat lebih pelan dari biasanya. Kereta juga tidak berhenti di Stasiun Bekasi Timur untuk menurunkan atau menaikkan penumpang.

Sedangkan bangkai gerbong Commuter Line yang sempat tertabrak kereta api Argo Bromo Anggrek terlihat masih berada di jalur 1 Stasiun Bekasi Timur. Meski sudah tidak mengganggu perlintasan, namun terlihat gerbong pasca-kecelakaan itu ditutupi terpal berwarna biru.

Namun, belum terlihat ada Commuter Line yang melintas, baik dari arah Cikarang maupun Jakarta. Hingga saat ini, Commuter Line masih berhenti di Stasiun Bekasi Kota.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan perkembangan terbaru terkait kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek yang menabrak Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur. Hingga Rabu 29 April, jumlah korban mencapai 106 orang.

"Yang menjadi korban, baik yang meninggal maupun yang luka-luka adalah sejumlah 106 penumpang. Kemudian yang meninggal dunia 15 penumpang, dan yang luka-luka 91," ujar Dudy di Stasiun Bekasi Timur, Rabu.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement